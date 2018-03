Trailer da animação de 'O Grinch' é divulgado; assista

O Grinch é um ser rabugento que detesta o Natal Foto: Reprodução de 'O Grinch' (2018) / Universal Pictures

Você aproveitou seu último Natal? Esperamos que sim, pois o Grinch está de volta e ele continua tentando roubar a festividade. A Universal Pictures divulgou nessa quinta-feira, 8, o trailer da animação O Grinch.

A produção traz a mesma criatura verde e rabugenta do filme de 2000, interpretado por Jim Carrey. Grinch vive isolado em uma caverna com seu cãozinho Max e adora fazer pequenas maldades com os outros moradores da cidade.

Quando eles anunciam que farão uma grande festa para comemorar o Natal, ele não tem outra alternativa senão convocar Max para, juntos, roubarem o Natal.

A animação foi feita pela Illumination Entertainment, mesma produtora de Meu Malvado Favorito e Pets - A Vida Secreta dos Bichos. A estreia para o filme no Brasil está marcada para 8 de novembro.

Confira o trailer: