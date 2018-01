Trailer da sétima temporada de ‘Game of Thrones’ ganha narração de Faustão

7ª temporada de 'Game of Thrones' terá 7 episódios Foto: Helen Sloan/HBO

Na expectativa por mais uma leva de episódios, Game of Thrones ganhou um trailer com narração especial. O canal MrFireSPyre, do YouTube, fez uma montagem com a locução do apresentador Fausto Silva.

A sétima (e penúltima) temporada da série volta ao ar na HBO no dia 16 de julho, com sete episódios inéditos. Confira o trailer original aqui.

E assista abaixo à montagem na voz de Faustão: