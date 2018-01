Traficante conhecido como 'novo Pablo Escobar' manda abraço para Datena

Datena exibiu uma entrevista exclusiva com o traficante que é considerado o 'novo Pablo Escobar' Foto: Reprodução

O 'Brasil Urgente', da Band, exibiu nesta quarta-feira, 28, uma entrevista com o traficante Jarvis Chimenes Pavão, que foi gravada em um presídio no Paraguai. Ao final, o criminoso que é chamado de “novo Pablo Escobar”, mandou um abraço para o apresentador do programa Datena e disse que admira o seu trabalho.

O âncora recebeu o recado através do repórter Rodrigo Hidalgo, que entrevistou Pavão. Datena ficou surpreso com o carinho do traficante e alfinetou. "Se você vê o cara falando, parece um empresário. Mandou um abraço para mim e disse que gosta muito do meu trabalho. Parece um empresário normal, não tem mais aquela coisa de 'cara de bandido'”, disse Datena.

O traficante também é acusado de planejar a morte do presidente do Paraguai, Horácio Cartes.