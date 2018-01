Arthur vê Eliza e Jonatas juntos e beija Natasha em 'Totalmente Demais'

Arthur vê Eliza e Jonatas juntos. Foto: Divulgação/Rede Globo

Arthur vê Eliza e Jonatas e beija Natasha

Segunda-feira, 9 de maio

Natasha anuncia que se separou de seu marido. Gilda avisa aos filhos que Dino está foragido. Maurice e Stelinha escutam Natasha dizer que herdará uma fortuna e planejam reaproximar Arthur da ex-modelo. Arthur lê a matéria sobre Carolina escrita por Leila e procura a jornalista. Hugo afirma a Gilda que irá esperar por ela. Arthur sai com Natasha e, ao encontrar Eliza e Jonatas, decide beijar a ex-mulher.

Suely beija Charles na frente de Débora

Terça-feira, 10 de maio

Natasha não gosta de ser usada por Arthur para provocar ciúmes em Eliza. Cassandra avisa a Débora que Suely só está interessada em seu dinheiro. Suely propõe a Charles ajudá-lo a seduzir Débora, caso ele contribua para sua aproximação com a filha. Jojô garante aos avós que unirá seus pais novamente. Cassandra impede que Suely entre na Bastille para falar com Débora. Suely beija Charles e acusa o namorado de Débora de tê-la seduzido.

Suely convida Débora para morar com ela​

Quarta-feira, 11 de maio

Débora não acredita em Charles e apoia Suely. Jojô e os avós planejam deixar Arthur e Natasha sozinhos no quarto, mas todos acabam presos no cômodo. Suely convida Débora para morar com ela. Cassandra avisa a Hugo que Debora irá morar com Suely. Eliza chega à casa de Jonatas e seduz o namorado.

Carolina sai para jantar com Gabriel e Pietro​

Quinta-feira, 12 de maio

Carolina leva Gabriel para passear e comenta com Dorinha sobre a mudança que a criança promoverá em sua vida. Uma assistente social repreende Claudia por não contar a verdade a Carolina sobre Gabriel. Orientado por Cassandra, Hugo faz Suely confessar que só está interessada em seu dinheiro, e Débora ouve. Carolina sai para jantar com Gabriel e Pietro. Germano escuta Euzébia dizer a Lili que acredita que ela esteja grávida.

Natasha diz a Arthur que só quer ser sua amiga

Sexta-feira, 13 de maio

Natasha diz a Carolina que está tentando reconstruir sua vida com Arthur. Arthur fica surpreso ao saber por Pietro que Carolina pensa em adotar Gabriel. Natasha afirma a Arthur que prefere ser sua amiga. Dorinha aceita o convite de Carolina para trabalhar com a irmã em seu brechó. Lili descobre que está grávida e diz a Euzébia que o bebê é de Germano. Claudia não revela a Carolina os motivos que levam Gabriel a tomar remédios. Carlinhos não gosta de ver Hugo beijando Gilda, deixa o bar e acaba encontrando Dino na rua.

Carlinhos furta o dinheiro do caixa do Flor do Lácio​

Sábado, 14 de maio

Dino pede a Carlinhos que não conte a ninguém que está de volta. Wesley consegue ficar em segundo lugar na competição. Cassandra escuta a conversa de Lili e Euzébia e descobre que a mãe de Fabinho está grávida. Lili e Euzébia pedem a Cassandra que seja discreta e não conte a ninguém sobre a gravidez. Carlinhos furta o dinheiro do caixa do Flor do Lácio e dá para Dino. Arthur avisa a Eliza que ela foi convidada para passar uma temporada em Paris.