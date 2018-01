Rafael insinua a Jonatas que Sofia pode estar aliada a Jacaré em 'Totalmente Demais'

Foto:

Rafael insinua a Jonatas que Sofia pode estar aliada a Jacaré​

Segunda-feira, 18 de abril

O sonífero colocado por Sofia na comida da família faz efeito e todos adormecem. Sofia envia a Rafael uma foto de Germano e Lili juntos no sofá. Hugo e as filhas chegam à casa de Germano, surpreendendo Sofia. Cassandra pega uma amostra da comida feita por Sofia e pede a Débora que analise. Rafael insinua a Jonatas que Sofia pode estar aliada a Jacaré. Fabinho termina seu relacionamento com Cassandra. Sofia e os pais visitam Eliza no Flor do Lácio. Sofia aproveita que Rafael observa sua família e decide fotografar o beijo de Germano e Lili.

Carolina arma contra Eliza e Arthur

Terça-feira, 19 de abril

Lu e Max contêm Rafael, que se irrita ao ver Germano beijando Lili. Débora avisa a Cassandra que o resultado da análise da comida feita por Sofia sairá em alguns dias. Natasha avisa a Arthur que Jojô fugiu de casa e rastreia o celular da menina. Jonatas encontra Jojô e a leva até Cida. Arthur afirma que Jojô ficará no Brasil. Já no Uruguai, Carolina incentiva Rafael a tirar fotos com Eliza, insinuando um clima amoroso entre os dois, para deixar Arthur e Germano com ciúmes. Arthur vê as fotos de Eliza e Rafael juntos.

Sofia e Jacaré conseguem arrombar o cofre

Quarta-feira, 20 de abril

Arthur segue o conselho de Jojô e liga para Eliza. Sofia aproveita o aniversário de casamento de Germano e Lili para colocar seu plano de roubo em ação. Natasha permite que Jojô continue morando com Arthur. Carolina avisa a Eliza que ela terá que participar do jantar oferecido pelo governo uruguaio. Lorena registra Lili e Germano no restaurante e divulga a foto do casal em seu site, deixando Rafael furioso. Jojô incentiva Arthur a ir para o Uruguai. Sofia e Jacaré conseguem arrombar o cofre.

Carolina tira fotos de Rafael e Eliza juntos

Quinta-feira, 21 de abril

Sofia avisa a Jacaré que não irá embora antes de se livrar de Eliza. Sofia pede ao namorado que venda as joias roubadas do cofre e providencie seus passaportes falsos. Carolina incentiva Rafael a adulterar a bebida de Eliza. Carolina tira fotos de Rafael e Eliza, insinuando que os dois estão juntos. Arthur se revolta ao entrar no quarto de hotel de Eliza e vê-la dormindo ao lado de Rafael.

Eliza diz que nada aconteceu entre ela e Rafael, mas Arthur não acredita

Sexta-feira, 22 de abril

Leila decide não publicar as fotos de Eliza e Rafael enviadas por Carolina. Arthur não acredita em Eliza quando a namorada lhe garante que não aconteceu nada entre ela e Rafael. Carolina envia as fotos de Eliza e Rafael para Lorena. Wesley confessa a Janaína que está interessado nela. Lu acusa Leila de ter enviado as fotos de Eliza para Lorena. Zé Pedro mostra a Germano as fotos de Eliza, publicadas no site de Lorena, e provoca a ira do empresário contra Rafael.

Germano agride Rafael

Sábado, 23 de abril

Germano manda Zé Pedro contatar Lorena para tirar as fotos de Eliza do site e convencê-la a revelar quem lhe enviou o material. Aparecida comenta com Arthur que não acredita que Eliza o tenha traído. Germano agride Rafael, e Eliza aparta a briga entre os dois. Germano acusa Carolina de ter enviado as fotos para Lorena, e a jornalista se defende, acusando Leila. Leila desconfia quando Carolina a demite e a indica para outra revista. Jonatas apoia Leila. Lili ofende Rafael.

