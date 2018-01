Arthur desmascara Carolina na festa da revista em 'Totalmente Demais'

Foto:

Arthur desmascara Carolina na festa da revista

Segunda-feira, 2 de maio

Leila afirma a Carolina que provará que foi ela quem divulgou as fotos de Eliza. Rafael revela para Leila que Carolina dopou Eliza para tirar a foto da modelo, insinuando que os dois estavam juntos. Leila pede a Jamaica que convença Lu a pegar o celular de Carolina para provar o envio das fotos para Lorena. Arthur decide desmascarar Carolina na festa da revista Totalmente Demais. Jacira propõe a Janaína que volte para casa e deixa a filha namorar Weslley. Pietro flagra Lu mexendo na bolsa de Carolina.

Arthur vê Eliza e Jonatas se beijando

Terça-feira, 3 de maio

Lu disfarça e diz a Pietro que estava guardando os pertences de Carolina. Lu consegue registrar o e-mail de Carolina, provando que foi ela quem enviou as fotos de Eliza com Rafael para Lorena. Jonatas beija Eliza. Arthur manda Jamaica projetar a foto no telão da festa, e Carolina é desmascarada na frente de todos. Arthur se surpreende ao ver Eliza e Jonatas se beijando. Carolina chega à revista, se depara com Hugo e imagina que será demitida.

Carolina pede desculpas a Eliza

Quarta-feira, 4 de maio

Hugo faz uma lista de exigências para Carolina se manter no emprego, incluindo um pedido de desculpas a Germano, Leila e Eliza. Seguindo a orientação de Hugo, Carolina propõe a Leila fazer uma matéria sobre as loucuras que se faz em nome do amor, e se oferece para ser a primeira entrevistada. Carolina pede desculpas a Eliza por seu comportamento, mas a menina se vinga da jornalista. Eliza procura Arthur para conversar.

Eliza decide que Arthur será apenas seu empresário

Quinta-feira, 5 de maio

Eliza avisa a Arthur que ele será apenas seu empresário. Cleide confidencia a Jonatas que pedirá para Vanessa testar a fidelidade de Florisval. Eliza diz a Jojô que rompeu com Arthur. Rosângela aceita o pedido de namoro de Florisval. Zé Pedro avisa a Carolina que Eliza irá processá-la. Carolina aceita que Pietro seja pai de seu filho. Gilda conta para Eliza que está com Hugo, mas que, por enquanto, não revelará para os filhos. Carolina diz a Pietro que o resultado de seus exames revelou que ela não pode engravidar.

Carolina pede demissão da revista

Sexta-feira, 6 de maio

Carolina sofre ao lado de Pietro. Florisval incentiva Jonatas a comprar um carro para ajudar a reconquistar Eliza. Carolina pede demissão da revista e diz a Hugo que precisa se reencontrar. Pietro faz Carolina repensar na ideia da demissão, se oferecendo para adotar um filho com ela. Jonatas desiste de comprar o carro para comprar a cadeira de rodas de que Weslley precisa. Hugo convida Gilda e os filhos para jantar em sua casa, e é surpreendido com a chegada de Suely.

Eliza processa Rafael e Carolina

Sábado, 7 de maio

Cassandra acusa Suely de ter voltado por causa do dinheiro do pai e a expulsa de casa. Zé Pedro avisa a Hugo que Suely, por ter abandonado o lar, não tem direito a nada que é de Hugo. Arthur convida Eliza para o jantar de despedida de Natasha, mas ela não aceita. Carolina e Rafael recebem do Oficial de Justiça um mandado de ação de Eliza contra eles. Natasha avisa a Arthur e Jojô que não irá mais a Miami, e que se separou de Steve.