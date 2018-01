Hugo anuncia a volta de Carolina como diretora de redação em 'Totalmente Demais'

Hugo revela a Pietro que planeja comprar a revista Totalmente Demais

Quarta-feira, 6 de abril

Cassandra pede a Hugo para comprar uma revista, para que ela possa fazer sucesso. Hugo ensina a Gilda a receita da empada do Flor do Lácio. Fabinho vê novamente uma mulher parecida com Sofia e vai atrás dela, que consegue escapar. Hugo revela a Pietro e Lu que planeja comprar a revista Totalmente Demais para Carolina voltar ao posto de direção. Sofia visita Jacaré na prisão.

Hugo anuncia a volta de Carolina como diretora de redação

Quinta-feira, 7 de abril

Sofia revela a Jacaré como sobreviveu ao acidente e sugere que ele a ajude a roubar o cofre de sua casa. Fabinho diz a Germano que acredita que Sofia possa estar viva. Wesley afirma a Montanha que está se sentindo recuperado. Montanha flagra Rosângela com Florisval. Sofia consegue um advogado para libertar Jacaré. Hugo convida Carolina para a festa do lançamento da capa de Eliza na revista Totalmente Demais. Hugo revela que é acionista majoritário da revista e anuncia a volta de Carolina como diretora de redação, em substituição a Lorena.

Eliza acredita que a filha de Germano está viva

Sexta-feira, 8 de abril

Sofia garante a Jacaré que acabará com Eliza. Hugo pede a Carolina que Cassandra estampe a capa da próxima edição da revista. Eliza vê Sofia nas redondezas do Flor do Lácio e acredita que a filha de Germano está viva. Sofia diz a Jacaré que Eliza a reconheceu e sugere que o parceiro tire a modelo de seu caminho. Jacaré vê Jonatas e Eliza juntos.

Germano contrata seguranças para Eliza, Lili e Fabinho

Sábado, 9 de abril

Jacaré consegue entrar no Flor do Lácio e ameaça Jonatas e Eliza. Jonatas briga com Jacaré, que acaba fugindo. Germano se assusta quando Eliza diz ter visto uma menina parecida com Sofia. Germano conta a Lili que Eliza também viu Sofia, e avisa que Jacaré está livre. Germano contrata seguranças para Eliza, Lili e Fabinho. Germano encontra Sofia, que finge ter perdido sua memória.