Max decide contar a verdade a seus pais, que pedem perdão ao filho. Ivo conta a Lili que havia uma garota no carro, no momento do acidente de Sofia. Charles pede Débora em namoro. Carolina se surpreende ao descobrir que o Flor do Lácio é de Eliza. Fabinho vê uma moça parecida com Sofia observando o prédio de Rafael.