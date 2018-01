Tom Cavalcante pode voltar à TV aberta

Tom Cavalcante em entrevista à Jovem Pan Foto: Divulgação/Jovem Pan

Tom Cavalcante, convidado desta quinta-feira, 02, do programa 'Morning Show', da Jovem Pan, afirmou que está negociando sua volta para a Rede Globo. Segundo ele, sua saída para a Record não deixou nenhuma mágoa com a emissora e o apresentador Faustão está sendo fundamental no processo de volta à Globo.

“Fiz uma pausa sabática, aproveitei para aprimorar o inglês durante dois anos fora do Brasil e estou aberto a convites e propostas”, disse o humorista, atualmente no canal Multishow, sobre o "sumiço" na televisão.

Além da possível volta à Globo, Tom Cavalcante opinou na entrevista sobre a atual situação política do País. “Eu não apoiava o que estava instalado no país, portanto é um momento de bom senso para que a gente saia desse buraco em que estamos. É um momento de tolerância um com o outro”, afirma.