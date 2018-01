'Todo Mundo Odeia o Chris': vídeo mostra como é o bairro em que Chris Rock realmente vivia

Chris Rock, autor da série, ao lado de Tyler James Williams. Foto: Scott Humbert/CW

Os brasileiros amam Todo Mundo Odeia o Chris, que é transmitida há anos pela Record TV e em alguns canais por assinatura. O que nem todo mundo sabe é que a série foi gravada em um estúdio de Hollywood e não em Nova York, onde Chris vivia.

A série é inspirada na história do próprio autor da série, Chris Rock, e a casa em que ele viveu quando era jovem realmente existe em Nova York. E foi exatamente para lá que o jornalista Seth Kugel, do canal YouTube Amigo Gringo, foi.

Em um vídeo publicado há alguns dias, ele faz um tour pelo bairro em que Chris morava, Bedford-Stuyvesant, centro do Brooklyn, em Nova York. Lá, ele mostra a fachada da cas e entrevista os atuais donos da residência.

Phillip Rayford, atual dono da casa, disse que ele e sua esposa compraram a residência da família Rock há 25 anos. "Acho que melhorou. Anos atrás tinha muitas drogas no bairro, isso não existe mais hoje", disse ele, em relação a violência retratada na série. O casal que mora na casa atualmente ainda conta que conhece a família Rock, e que eles são "muito legais".

Além disso, o jornalista ainda visita o atual comércio que fica no lugar da loja do Doc, retratada na série, e conversa com um amigo de infância de Chris - e não, não era o Greg. Assista ao tour completo abaixo: