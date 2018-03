TNT lança novos quadros para o ‘Jornal do Meme’

O 'Jornal do Meme', produzido pela TNT, estreou novos quadros na sua produção que vai ao ar no Facebook e YouTube Foto: YouTube/TNT Brasil

O Jornal do Meme, produção humorística do canal da televisão paga TNT nas contas oficiais no Facebook e YouTube, ganha três novos quadros a partir do programa desta semana, que estreou na quarta-feira, 28.

Apresentado pelos youtubers Rodrigo Fernandes (Jacaré Bangela) e Raquel Real (Raquel Real Oficial), o humorístico vai contar, além dos tradcionais informes com as novidades de memes mais engraçados das redes sociais e que mais viralizaram na semana, com os quadros #previsãodememes, com Jacaré Banguela vestido de homem do tempo falando dos memes que vão surgir; #reporterinternacional, no qual a Raquel Real Oficial relembra memes e situações que viralizaram pelo mundo e #furodereportagem, que traz matérias feitas nas ruas e com pessoas que viraram memes.

O novo Jornal do Meme é disponibilizado toda quarta-feira, às 17h, no YouTube e Facebook oficiais da TNT e conta com a produção da Snack. Veja abaixo o programa desta semana, já com as novidades.