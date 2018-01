Titi Müller visita cidades da Itália na nova temporada de 'Anota Aí'

Na nova temporada do Anota Aí, Titi visita várias cidades da Itália. Foto: Divulgação/Marcio Isensee/Multishow

Milão, Bergamo, Pádua, Veneza, Burano, Murano, Florença, Montalcino, San Gimignano, Siena, Bologna, Roma, Nápoles, Sorrento, Capri e Palermo são as cidades pelas quais Titi Müller passou para gravar a nova temporada de Anota Aí - Os 10 Mais, que estreia nesta sexta, 22, no Multishow, às 18h30.

Entre tantos lugares lindos, a apresentadora disse, ao E+, que a cidade preferida foi Sorrento. "Foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, parecia que eu estava vivendo um sonho", revelou.

A cidade, inclusive, foi palco de um momento engraçado da viagem: "A gente estava atrasado para ir para Capri e a nossa van parou num engarrafamento, tinha um acidente de carro, era uma moça que estava bem irritada, xingando todo mundo e não queria colocar o carro cinco centímetros pra frente só para poder liberar o trânsito, ela queria esperar o advogado dela. Sorrento é uma cidade super pequena né, e todo mundo super atrasado para pegar o barco para Capri, e a gente tinha que gravar em Capri naquele dia obrigatoriamente. Aí a nossa produtora conseguiu chamar um táxi para eu pegar do outro lado da rua. Aí eu sai da van, a mulher estava berrando com todo mundo, ela me xingou, ai eu disse 'louca, louca' e fui andando. Entrei dentro da viatura da polícia e nem percebi. Aí a minha produtora teve que me buscar e falou: 'louca, entra no táxi'", lembrou Titi.

Em todas as temporadas do programa, Titi prova diversas bebidas e comidas, de doces a salgadas, de comuns a inusitadas, tanto que ela não consegue definir a comida mais diferente que já provou, mas disse que cobra e olho de peixe foram alguns, além do exótico hambúrguer de cinco mil dólares em Las Vegas: "Foi uma coisa que eu jamais comeria, até me senti um pouco culpada. Só de saber que tem gente que paga esse preço por um hambúrguer, me dá uma dorzinha no coração. E vou te falar uma coisa: o hambúrguer nem é tão bom".

Em contrapartida, a apresentadora não hesita em dizer que o melhor prato que já provou foi durante as gravações dessa nova temporada: "Foi um talharim com molho de limão siciliano e camarão. Eu sempre provo todas as comidas e como até o final, mas eu nunca repito. Eu repeti três vezes esse prato".

Apresentadora revela que o melhor prato que já comeu em todas as temporadas do programa foi na Itália. Foto: Divulgação/Marcio Isensee/Multishow

A nova temporada traz Titi fazendo diversas atividades comuns nos locais que visita, como andar de gôndola em Veneza, fazer limoncello no sul da Itália, entre outras. "Sempre gosto de pautas com mais ações e o bom na Itália é se perder nas ruelas e se apaixonar a cada esquina", relembra a apresentadora.

A apresentadora já foi VJ na MTV, já fez programas sobre sexo, música, vida saudável e atualmente faz cobertura de festivais no Multishow, além do Anota Aí e, em breve, terá uma nova série. Questionada se tem outros planos na televisão, ela diz que é "difícil prever o que vai acontecer a longo prazo" mas que todos os projetos nos quais participou deram certo.

"Se quiserem me colocar mais 20 anos para eu fazer o Anota Aí, eu faço de boa. A saúde 'chia', é o emprego dos sonhos, mas eu sei que tem prazo de validade para o meu corpo, porque o fígado não é o mesmo, o corpo gosta de rotina e é o oposto do que eu tenho, mas enquanto estiver rolando, eu tenho que aproveitar, né?".

Antes dos 30. Além da nova temporada de seu programa de viagens, em breve Titi Müller também apresenta uma websérie: 30 antes dos 30, em que vai fazer coisas que nunca fez antes. Segundo ela, "é um grande tutorial definitivo da vida da mulher moderna, é para ser divertido, leve. É mais uma coisa que eu ainda não fiz, é uma linguagem de internet, são vídeos curtos. Eu tenho certeza que vou me divertir", conta.

A série tem estreia prevista para 23 de agosto, no site e no canal do Youtube do Multishow. Titi completa 30 anos em setembro. Serão 30 episódios no total, sendo um episódio por dia. Serão vídeos curtos, com média de dois minutos de duração cada. Entre as atividades que ela vai realizar na série, estão manobrar um carro (ela não sabe dirigir) e doar sangue.