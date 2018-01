‘Tiddlytubbies’: internet descobre que Teletubbies tiveram filhos

Conheça os 'Tiddlytubbies', descobertos pela maioria da internet nesta semana Foto: Reprodução de cena de 'Teletubbies' / Youtube/@ZDFtivi

Um tuíte da filipina Lyen Krenz Yap intrigou a internet nesta semana. No último domingo, 23, ela publicou uma imagem do que seriam versões ‘miniaturas’ dos Teletubbies: os ‘Tiddlytubbies’. Até então, eles eram desconhecidos pela maioria dos fãs.

“Ok, parem tudo! Os Teletubbies oficialmente tiveram filhos. Eu não estou preparada para esta informação”, ela escreveu em sua conta no Twitter.

A ‘descoberta’ de Yap viralizou e já tem mais de 36 mil retuítes e 58 mil curtidas.

OKAY STOP EVERYTHING THE TELETUBBIES OFFICIALLY JUST HAD KIDS I AM NOT PREPARED FOR THIS INFORMATION pic.twitter.com/09CXX2HFbm — bianca del rio (@lyenkrenz) 23 de julho de 2017

Segundo o site oficial da série, os ‘Tiddlytubbies’ são oito Teletubbies menores, que vivem em uma parte especial da Teletubbilândia, e foram introduzidos em um episódio de 2015 chamado Babies.

Além disso, eles têm nomes especiais: Daa Daa (verde), Mi-Mi (azul-claro), Ping (rosa), Baa (azul-escuro), RuRu (laranja), Duggle Dee (vermelho), Nin (roxo), and Umby Pumby (amarelo).

Um porta-voz da marca Teletubbies afirmou ao BuzzFeed que a ideia dos Tiddlytubbies é “trazer uma perspectiva mais jovem à atração e reforçar valores como educação e carinho”.

Os Teletubbies estouraram na TV no início dos anos 2000 e ganharam um relançamento em 2015 pela BBC. No entanto, como muitos fãs não acompanharam a nova versão do programa, a descoberta dos ‘minitubbies’ impressionou diversas pessoas. Veja algumas reações:

Os teletubbies tinham pequenos telebabys e ninguém teledisse pra mim? pic.twitter.com/u2zgxM4Exu — Pedro Hales (@pedrohales) 24 de julho de 2017

BABY TELETUBBIES ARE CALLED TIDDLYTUBBIES i think i need to go back to sleep to process this information. — Peglet (@PedestrianPoet) 26 de julho de 2017

alguém me explica como os teletubbies tiveram filhos??? pic.twitter.com/58bSItAsjg — Joseane (@jooseeanee) 25 de julho de 2017

Everyone's losing their mind over teletubbie babies (which are adorably called tiddlytubbies), but their names are my FAVOURITE THING EVER pic.twitter.com/CCKJViH368 — Caitlyn Ann (@CaitlynSims94) 27 de julho de 2017

QUEEE OS TELETUBBIES AGORA TEM BEBES https://t.co/7FOTHZIYMM — Idle and Distressed (@JohnGuardini) 27 de julho de 2017

OS TELETUBBIES TIVERAM FILHOS E EU TENHO TANTAS PERGUNTAS pic.twitter.com/bz9i7oBHav — Flash (@iFailFlashz) 27 de julho de 2017

VEJA TAMBÉM: Desenhos que você já assistiu mas não lembra o nome