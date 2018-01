Tiago Leifert chama Claudia Leitte de falsa no 'The Voice'

Claudia Leitte foi chamada da 'falsa' por Tiago Leifert - mas tudo não passou de brincadeira. Foto: Reprodução/TV Globo

Na última quinta-feira, 29, durante a final do The Voice Brasil, o apresentador Tiago Leifert chamou Claudia Leitte de 'falsa', tudo porque a jurada quis elogiar Michel Teló pela vitória de Mylena Jardim, do time dele.

"Posso te dizer uma coisa? Acho que todas as coisas acontecem por uma razão maior do que a nossa compreensão. E eu tenho certeza de que ela está em boas mãos. Porque você é uma pessoa muito especial pra mim. Você sabe disso...", disse Claudia a Teló.

Então Leifert soltou: "Que falsa!", e deu risada. "É verdade! Ele [Tiago] sabe melhor do que ninguém o clima do programa", disse Claudia a plateia e ao público. "Não, é verdade! A gente é de boa", respondeu o apresentador com bom humor, mostrando que tudo não passava de uma brincadeira.

Porém, nas redes sociais, teve muita gente que concordou com a brincadeira de Leifert e outros acharam engraçado.

tiago leifert chamou a claudia leitte de falsaKKKKKKKKKKK — eu (@belocamila) 30 de dezembro de 2016

Cláudia Leitte foi chamada de "falsa" até pelo Tiago Leifert. — Rafael João (@macambuzio_) 30 de dezembro de 2016

"Que falsa" grito que o Tiago Leifert falou isso para a Cláudia Leitte. — Lucas Matta (@lucasmattak) 30 de dezembro de 2016

Nossa que desnecessário o Tiago Leifert se eu fosse a Cláudia Leitte já mandava ele ir se foder CHATO — Marjori (@katyandemi) 30 de dezembro de 2016