‘This is Us’ vai revelar mistério no episódio do dia 4 de fevereiro

A série 'This is Us' irá revelar um dos grandes mistérios no episódio que irá ao ar no dia 4 de fevereiro Foto: Ron Batzdorff/NBC/Divulgação

Atenção! Esta nota contém spoilers da série This is Us!

A série This is Us é um dos grandes sucessos recentes na televisão norte-americana e foi coroada com o prêmio de melhor elenco em série de drama nos SAG Awards, realizados no último domingo, 21. A série, que conta a história da vida dos irmãos Pearson, tem como grande mistério as circunstâncias em que o personagem interpretado por Milo Ventimiglia, Jack Pearson, pai dos protagonistas, morreu.

No início da segunda temporada, a série revelou que o personagem morreu quando a casa da família Pearson pegou fogo e, desde então, vem dando pistas do que ocasionou o incêndio. Agora, a NBC divulgou o teaser do episódio do dia 4 de fevereiro, que irá ao ar imediatamente após o Super Bowl LII, vai revelar como e por que Jack morreu.

No tapete vermelho dos SAG Awards, o elenco da série já havia dito que o mistério seria resolvido ainda nesta temporada. “Eu prometo a vocês que teremos algumas respostas no final desta temporada, não vai demorar muito mais”, disse Chrissy Metz, que faz o papel de Kate. “Vocês vão ver nas próximas semanas o que aconteceu", falou Sterling K. Brown, que interpreta Randall na série e ganhou o prêmio de melhor ator em série de drama no SAG Awards.

Veja abaixo o teaser que a NBC publicou.