'This Is America', de Childish Gambino, já foi visto mais de 50 milhões de vezes

A violência por armas de fogo é tratada no novo videoclipe de Childish Gambino Foto: Reprodução de 'This Is America' (2018)/RCA

O videoclipe de This Is America, do rapper Childish Gambino, já foi visualizado mais de 50 milhões de vezes e quebrou todos os recordes anteriores do cantor no YouTube.

O vídeo foi divulgado pouco tempo depois do artista se apresentar no programa Saturday Night Live, da NBC, no último sábado, 5. Na primeira hora de seu lançamento, já havia sido visto quase um milhão de vezes, número que saltou para 12,9 milhões nas primeiras 24 horas. As informações são da revista Billboard.

Com a música e o videoclipe, Childish Gambino, cujo verdadeiro nome é Donald Glover, aborda uma série de tópicos que afetam a vida da comunidade negra nos Estados Unidos como brutalidade policial e tiroteios coletivos.

Confira o videoclipe: