'The Walking Dead' tem trechos da nova temporada liberados na internet

Foto: Reprodução / Fox

A próxima temporada da série The Walking Dead estreará apenas no domingo 23 de outubro, mas os fãs da série já podem ter um gostinho do que virá pela frente por meio de vídeos divulgados no site da emissora.

Na sétima temporada terá foco no recomeço dos personagens que se desvencilharam, e também do grupo que encontra-se dividido, e Negan (Jeffrey Dean Morgan) tenta controlar os sobreviventes, convencendo-os a viver sob suas regras à base da força.

Clique aqui e confira os trechos divulgados.

A série vai ao ar pelo canal Fox, aos domingos, às 23h30.