'The Get Down' estreia com beijo gay de Jaden Smith

Série da Netflix resgata origens do hip hop. Foto: Divulgação/Netflix

Na última sexta-feira, 12, a Netflix estreou mais uma produção original, The Get Down. A série, inspirada na década de 1970, se passa em Nova York e trata sobre as origens do hip hop. Logo em sua estreia, Jaden Smith protagoniza um beijo gay.

Ele contracena com um rapaz numa boate, e, ao tocar Telephathy, música de Christina Aguilera, os dois se atraem e se beijam. A canção foi feita especialmente para a trilha sonora da série.

Assista ao vídeo abaixo: