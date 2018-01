'The Big Bang Theory' deve ser renovada até 2019, diz site

Ainda não há confirmação de que 'The Big Bang Theory' acabará em 2019. Foto: Divulgação

Os fãs de The Big Bang Theory já podem ficar aliviados. A série de comédia exibida na Warner deve ser renovada por mais duas temporadas, a 11ª e a 12ª, até 2019, segundo informações do site The Holywood Reporter.

Conforme o presidente da CBS, Leslie Moonves, o acordo com a Warner ainda não foi fechado, mas as empresas "estão muito perto" de consolidar a produção de mais duas temporadas. Apesar dos rumores, ainda não há confirmação de que a série acabará em 2019, diz o site.

Os atores Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard) e Kaley Cuoco (Penny) não devem ter aumento no salário - seguiriam recebendo US$ 1 milhão por episódio. Já Simon Helberg (Howard) e Kunal Nayaar (Rajesh) começariam a receber o mesmo valor, já que seus personagens ganharam mais relevância na trama.