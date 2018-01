Thammy Miranda e Andressa Ferreira se 'casam' em rede nacional

Foto: Leonardo Nones|SBT

Juntos pela primeira vez em um programa de televisão, Thammy Miranda e Andressa Ferreira farão uma participação especial no The Noite, do SBT, apresentado por Danilo Gentili, na edição desta quinta-feira, 7. O casal vai revelar detalhes de sua vida íntima: a transição de gênero de Thammy, a forma como se conheceram, o relacionamento entre ambas as famílias e a exposição midiática da relação.

Além da entrevista, os dois participam do Jogo do Casal, respondendo perguntas como "qual o apelido carinhoso do casal?" e "qual é o drink preferido do outro?". Em uma brincadeira, o apresentador Danilo Gentili propõe que eles se casem no palco da atração, no estilo Las Vegas.