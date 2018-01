Foto:

A terceira temporada de 'Ciência do Absurdo' estreia neste sábado, 30, no canal pago NAT GEO. O apresentador Paulo Bonfá comanda a atração, que mostra vídeos gravados por pessoas comuns em aventuras inusitadas.

"Com o clima olímpico, o 'Ciência do Absurdo' aproveitou todo o tipo de modalidade, as conhecidas e as nem tão oficiais assim, e mostra como não fazer. Ou melhor, explica o que deu errado em gente aprontando de todas as maneiras. Está muito divertido", adianta o apresentador.

O programa explica, por meio de animações e infografias, o que deu errado em cada uma das atividades dos vídeos. A série vai ao ar a partir das 20h30, no sábado.