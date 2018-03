Téo conta sobre quem é Omar para Manuela em 'Cúmplices de um Resgate'

Otávio percebe semelhança entre Manuela e Isabela Foto: Divulgação/SBT

Téo conta sobre quem é Omar para Manuela

Segunda-feira, 27 de junho

Geraldo pede demissão para Arthur e finge que está com problemas familiares. No vilarejo, Manuela se assusta com Omar, pois não sabia que ele existia. A garota finge para que ele não perceba. Omar quer ajuda para se esconder e não ser levado por uma assistente social. Regina diz para os capangas se esconderem no galpão para que não sejam pegos pela polícia. Téo conta sobre quem é Omar para Manuela. Padre Lutero encontra Omar chorando na igreja. Flora diz para Julia não ir com o casal que quer adotá-la, pois eles não são boas pessoas. Júlia pede para André ajudá-la a fugir para contar isso aos irmãos. Frederico conta para Lurdinha que Vargas não é o dono da mansão. Priscila chora ao saber que Geraldo pediu demissão. Meire, Dinho e Flora seguem o casal, que vai até um local abandonado. Eles descobrem que há várias crianças no casarão. O casal diz que faltam apenas três crianças para mandarem todos para bem longe. Dinho conclui que se trata de tráfico de crianças. Gemima (Gabriella Di Grecco) reaparece com visual mudado e Nair acha que ela está pecando.

Sandro conta a verdade sobre o esquema da pirataria

Terça-feira, 28 de junho

Pedro, Ermínio e Luiz decidem chamar Nico para ser o jockey para participar da corrida de cavalos com Dourado. Priscila chora por Geraldo ter ido embora e Safira consola a filha. Manuela pede para voltar ao louvor. Regina encontra o celular de Manuela no quarto de Isabela. Isabela se livra do celular e continua a fingir ser Manuela. Omar vai morar com a mãe. Sandro, Navarro e Vargas são pegos pela polícia e prestam depoimentos para a polícia. Sandro conta a verdade sobre o esquema da pirataria, sobre o envolvimento de Geraldo e até sobre Regina.

Otávio descobre que Regina não é mãe de Priscila

Quarta-feira, 29 de junho

Sandro, Navarro e Vargas são presos na mesma cela em que Vicente está. Padre Lutero pede em oração que Rebeca descubra sozinha que é mãe de gêmeas. Julia, Joaquim e Felipe arrumam suas coisas para serem levados pelo casal. Isabela decide fazer alguma coisa para que Regina pense haver fantasmas na casa. Lurdinha descobre que Navarro foi preso e que Frederico disse a verdade. Gemima tenta seduzir Pedro. Helena chega e estranha ao ver a cena. O casal é preso e Flora consegue retomar a guarda dos seus sobrinhos. Otávio vê fotos e descobre que Isabela, vocalista da C1R, é idêntica a Manuela. Flavia diz para Rebeca que estranhamente Manuela tirou uma péssima nota na prova de matemática. Otávio descobre que Regina não é mãe de Priscila, mas sim Safira.

Otávio conversa com Regina e diz que Isabela é igual a Manuela

Quinta-feira, 30 de junho

Priscila explica para Otávio que Isabela é a filha de Regina. Otávio fica inconformado. Regina entra em desespero por achar que há fantasma na mansão. Otávio decide investigar melhor a semelhança entre Manuela e Isabela antes de contar algo para Rebeca. Meire faz uma festa de boas-vindas para Joaquim, Felipe e Julia. Flora é a nova porteira do prédio. Omar, que está morando no condomínio com Neusa (Marcela Muniz), sua mãe, encontra Julia, Joaquim e Felipe. Otávio conversa com Regina e diz que Isabela é igual a Manuela. Safira decide ir até o vilarejo para conversar com Rebeca para pedir perdão.

Rebeca fica desesperada ao saber do grave acidente com Otávio

Sexta-feira, 1º de julho

Safira pede perdão para Rebeca e diz que para seguir em frente precisa do perdão dela. Rebeca perdoa Safira. Arthur comemora a volta de Joaquim, Julia e Felipe na gravadora. Benjamin não gosta de saber que está fora da banca C1R. Arthur propõem que Benjamin e Joaquim toquem, assim, quem se sair melhor fica com a vaga na banda. Regina persegue Otávio e joga o carro em cima do carro dele para provocar um acidente fatal. Joaquim descobre que quem está na banda é a verdadeira Isabela. Rebeca fica desesperada ao receber a notícia do grave acidente com Otávio.