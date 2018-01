Tentativa de assassinato de Ana Hickmann deixa Record em primeiro lugar na audiência

Apresentadora deu detalhes do atentado ao Domingo Espetacular Foto: Rede Record/Reprodução

A primeira entrevista de Ana Hickmann após o atentado que sofreu no último sábado, 21, em Belo Horizonte, rendeu 20 pontos de audiência com picos de 22 para o Domingo Espetacular, da Rede Record. De acordo com a colunista Keila Jimenez, toda a reportagem registrou 19,2 pontos, ficando em primeiro lugar, enquanto a Rede Globo marcava 16,6 com o Fantástico.

Durante o relato, Ana Hickmann descreveu com detalhes os momentos que passou sob a mira de uma arma quando um suposto fã, chamado Rodrigo Augusto de Pádua, invadiu o quarto do hotel onde ela estava junto com seus cunhados, Giovana e Gustavo, disposto a matá-la.

Leia mais: ‘Vim me acertar com você’, disse atirador