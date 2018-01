Tensões raciais marcam 'Django Livre'

Jammjie Foxx, Christoph Waltz e Leonardo DiCaprio aparecem em interpretações magistrais. Waltz ganhou mais um Oscar de Melhor Ator Coadjuvante Foto: Divulgação

Escravo separado da mulher que ama, Django Freeman (Jamie Foxx) é libertado por um caçador de recompensas que estranha a lei escravocrata vigente nos Estados Unidos, diferente do que já acontecia no século de 19 em sua terra natal, a Alemanha. O Doutor King Schultz (Christoph Waltz) decide, então, ajudar seu novo amigo a recuperar a esposa e para isso terá de enganar o fazendeiro Calvin J. Candie (Leonardo DiCaprio), que conta com Stephen (Samuel L. Jackson), um astuto escravo da casa grande e conselheiro da família Candie.

