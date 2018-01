Telespectadores acusam participante do 'Jogo de Panelas', do 'Mais Você', de Blackface

Willian, participante de 'Jogo de Panelas', foi acusado de Blackface. Foto: Reprodução/TV Globo

Nesta segunda-feira, 12, estreou a 21ª edição do Jogo de Panelas, quadro do Mais Você, que já começou cercado de polêmicas. Willian foi o primeiro anfitrião da competição, e escolheu o tema 'Sexo Oposto' para seu jantar, e os convidados deveriam se vestir a caráter.

Os problemas começaram com a escolha do prato: a entrada tinha o nome 'Será que ele é?' que foi criticado por outro participante, Rafael, por ter uma conotação homofóbica. Mas foi na hora do jantar que a polêmica ganhou proporções maiores.

Willian se vestiu de 'Nega Maluca', e foi acusado nas redes sociais de ter praticado Blackface, uma prática antiga na qual a pessoa pinta o rosto e o corpo de preto para representar um negro de forma caricata, algo considerado racista. Além disso, as fantasias de sexo oposto também foram criticadas por alguns.

@xinxiladagreste meu questionamento não é a programação e sim a escolha infeliz da fantasia. Fim de papo ✌ — Carolina Oliveira (@carolaynii) 12 de dezembro de 2016

Por que um programa de culinária com participantes travestidos, hein Ana Maria Braga? #jogodepanelas — Leandro Barros (@lsambinibarros) 12 de dezembro de 2016

O próprio participante Rafael usou seu Twitter para opinar sobre o caso.

@rafaftex migo, precisa de 15 textões ali pra ajudar o moço a entender o básico to tremendo com o black face. — Narraquel (@anasama) 12 de dezembro de 2016

@ueldesdamasceno não foi minha intenção. Mas não posso não ser responsável. Preconceito velado não dá. — Rafa o Tex (@rafaftex) 12 de dezembro de 2016

@ueldesdamasceno não moço: "será que ele é" é homofóbico, nega maluca é racista, cor femina é machismo. — Rafa o Tex (@rafaftex) 12 de dezembro de 2016

O programa desta segunda pode ser assistido na íntegra no site da TV Globo.