Tecladista de Johnny Hooker usa camiseta com estampa 'Fora Temer' no 'Encontro'

Tecladista de Johnny Hoocker usou camiseta com a frase 'Fora Temer'. Foto: Reprodução/Twitter

No programa Encontro com Fátima Bernardes desta quinta-feira, 8, o músico Johnny Hooker foi um dos convidados e se apresentou ao vivo. Sua banda, porém, foi o que mais chamou atenção nas redes sociais por conta das roupas escolhidas. O tecladista usou uma camiseta com a frase 'Fora Temer'.

O tecladista, ainda não identificado, apareceu na televisão rapidamente, mas logo a câmera foi desviada e focou apenas no cantor Hooker. Nas redes sociais, diversos usuários perceberam e comentaram sobre a camiseta.

Além do tecladista, o bateirista também usava uma camisa com uma frase de protesto: 'Quem não tem voto, cassa com golpe'.

os câmeras do programa encontro fazendo vários cortes nas imagens pro guitarrista não aparecer com a camisa fora temer haha — leonardo (@neonarno) 8 de setembro de 2016

Um dos músicos do Johnny Hooker tá com a camisa "Fora Temer" no #Encontro com Fátima Bernardes! pic.twitter.com/hXkLngxrLP — Vanessa Monteiro (@vanessamonttt) 8 de setembro de 2016

Morta que o tecladista que tá no "Encontro" ta com uma camiseta escrito "FORA TEMER" — mamacita. (@goalbelikedinah) 8 de setembro de 2016