Taylor Swift e Zayn Malik lançam single para novo 'Cinquenta Tons Mais Escuros'; ouça trecho

Arte de divulgação do single 'I Don't Wanna Live Forever' Foto: Reprodução/Instagram

Acaba de ser lançado o primeiro single de Cinquenta Tons Mais Escuros, novo filme da franquia Cinquenta Tons de Cinza. Com o título I Don't Wanna Live Forever ("Eu não quero viver para sempre", em tradução livre), a música é uma parceria da cantora Taylor Swift com Zayn Malik, ex-integrante da banda One Direction. O download da canção já está disponível no iTunes por US$ 1,29.

Nas redes sociais, Taylor divulgou um trecho da canção. Nele, ela e Zayn cantam os seguintes versos: "Baby, baby, I feel crazy/ Up all night, all night and every day/ Give me something, but you say nothing/ What is happening tonight?". Em tradução livre, a letra seria: "Baby, baby, me sinto enlouquecida/ Acordada toda noite, todas as noites e todos os dias/ Me dê algo, mas você não diz nada/ O que está acontecendo esta noite?", em tradução livre).

A estreia de Cinquenta Tons Mais Escuros está prevista para 9 de fevereiro de 2017.

