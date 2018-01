Tatá Werneck deixa Fátima Bernardes em 'saia justa' no 'Encontro'

Tatá Werneck e Fátima Bernardes no 'Encontro'. Foto: Reprodução/Globo

Durante o Encontro desta terça-feira, 1, Fátima Bernardes recebeu Tatá Werneck e elas conversaram sobre carreira e relacionamentos amorosos. Num momento, porém, a atriz deu uma resposta que surpreendeu a apresentadora.

Após a dupla Bruninho e Davi cantar a música Se Namorar Fosse Bom, Fátima perguntou para Tatá: "É bom namorar?". Então Tatá rebateu a pergunta: "É bom! É bom, Fátima?", deixando a apresentadora sem graça, já que ela nunca falou muito sobre o fim de seu relacionamento no programa.

Fátima então respondeu: "É bom. Do lado de cá, os entrevistadores; do lado daí, os entrevistados. Vamos estabelecer, porque, se você apresenta muito programa, pode ficar meio confusa de manhã", disse, deixando claro que era ela quem fazia as perguntas ali, e mudou de assunto.

Tatá também falou sobre o beijo em Tiago Iorc no Multishow. Primeiro, ela brincou, dizendo que é assim que trata "todos os seus amigos". Depois, ela explicou que foi tudo combinado: "Foi roteirizado. Somos muito amigos", esclareceu.