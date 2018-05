Taís Araújo substituirá Fernanda Lima no comando do 'PopStar'

Taís Araújo apresentará próxima edição do 'PopStar' Foto: Fred Othero / Globo / Divulgação

Taís contou ser fã do programa e considerá-lo um "desafio irrecusável", além de ressaltar a amizade com a antiga apresentadora. Fernanda, por sua vez, ressaltou a atração como uma "etapa linda" de sua vida e lembrou que seguirá à frente do Amor & Sexo.

Confira abaixo os depoimentos de Taís e Fernanda divulgados pela emissora.

Taís Araújo:

"O PopStar é diferente de tudo que já fiz na minha carreira, um desafio irrecusável e que me deixou muito honrada. E um desafio também porque substituir minha amiga Fernanda Lima, que sempre foi brilhante em sua condução, exisge responsabilidade. Eu sempre fui fã do programa e me lembro de ter ligado para ela para dizer o quanto vibrava a cada semana. Apesar de já ter apresentado outras atrações e de já ter me emocionado com o público que me a companha nas telinhas e nos palcos, agora terei a emoção de uma plateia e a emoção de meus colegas e seus talentos. É realmente um presente e espero aprender e entreter com alegria nesta minha nova função.

Fernanda Lima:

"O PopStar foi uma etapa linda em minha vida, onde eu me sentia parte do domingo das famílias e dos sonhos dos artistas. Essa temporada vai ser diferente: enquanto eu me dedicarei ao Amor & Sexo, vou poder admirar os cantores e torcer pelo sucesso da Taís, como ela fez comigo de maneira tão carinhosa"