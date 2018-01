'Tá no Ar' encerra temporada com Carlos Alberto de Nóbrega e recorde de audiência

Carlos Alberto de Nóbrega participou do último episódio do Tá no Ar, da Globo Foto: Divulgação|Globo

Foi ao ar ontem (5) o último episódio do Tá no Ar, humorístico da Globo comandado por Marcelo Adnet e Marcius Melhem, que prestou uma homenagem a Carlos Alberto de Nóbrega. A participação do apresentador de A Praça é Nossa, do SBT, rendeu recorde de audiência ao programa nesta temporada: 17,2 pontos na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 69,4 mil domicílios).

Na esquete, o programa da Globo reproduziu o cenário do humorístico do SBT, e Nóbrega se encontrou com Melhem caracterizado de Velha Surda, personagem icônico da 'Praça', interpretado originalmente por Roni Rios (1936-2001).

"Carlos Alberto, o que você está fazendo aqui? Esta praça não é sua", pergunta a Velha Surda. "Eu sei, mas a senhora sabe que eu sou chegado a um banco de praça. Me convidaram para vir aqui e eu vim, porque eu não sou bobo", respondeu Carlos Alberto. "Aaah, vai trabalhar na Globo!", devolveu a personagem.

A sequência de desentendimentos melhora a cada frase solta pelo apresentador. No texto, a Velha Surda entende que Nóbrega deixou o SBT e foi para a Globo por preferir a família Marinho à Abravanel, de Silvio Santos. Confira o trecho da confusão:

Velha Surda: "Quando você voltar para a Globo eles vão deixar você continuar no SBT?"

Carlos Alberto: "A senhora não entende a minha explicação"

Velha Surda: "Pediu demissão! Que loucura. Mas por quê?"

Carlos Alberto: "Ah, mas não é possível!"

Velha Surda: "Brigou com o Silvio? Brigou com o Silvio ou brigou com mais gente também?"

Carlos Alberto: "A senhora tá pinel"

Velha Surda: "Com toda a família Abravanel? Nossa, que loucura"

Carlos Alberto: "Pelo amor de Deus, eu estou tratando a senhora com carinho"

Velha Surda: "Ah, prefere os Marinho..."