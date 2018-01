Sylvester Stallone será mafioso em série baseada no livro de 'O Poderoso Chefão'

Foto: Divulgação

Sylvester Stallone vai interpretar um chefe da máfia em uma nova série de TV. O ator da franquia Os Mercenários estaria finalizando um acordo para o que será seu maior papel roteirizado para as telinhas na adaptação de Antoine Fuqua para a TV do romance Omerta, de Mario Puzo.

O livro - que foi publicado em 2000, um ano após a morte do escritor - é a parte final da trilogia sobre a máfia do autor, que começou com O Poderoso Chefão e continuou com The Last Don.

Espera-se que o astro, de 69 anos, interprete o chefe da máfia no centro da história.

Nenhum canal está ligado ao projeto até o momento, mas fontes disseram ao The Hollywood Reporter que em breve ele será vendido para TV a cabo e serviços de streaming antes de filmar um episódio piloto a partir do verão.

Sylvester Stalone era o favorito para vencer o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante no Oscar deste ano e, embora ele perdeu para Mark Rylance, ele admitiu que nunca iria esquecer os últimos 12 meses, depois de ganhar uma série de prêmios, incluindo o Globo de Ouro e o Critic's Choice Awards por retornar ao personagem de Rocky Balboa em Creed: Nascido para Lutar.

Ao lado de uma foto de si mesmo no tapete vermelho pronto para o Oscar, ele postou no Instagram: "A caminho do Oscar... Tem sido um ano muito memorável."

Leia também no E+:

Bruna Marquezine procura ginecologista para colocar 'chip' contraceptivo

Glória Perez ganha alta indenização devido ao assassinato de sua filha