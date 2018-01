Susana Vieira se emociona na despedida do 'Vídeo Show'

Susana Vieira se emociona em seu último dia no 'Vídeo Show'. Foto: Reprodução/TV Globo

Nesta quinta-feira, 15, Susana Vieira se despediu da bancada do Video Show com muita emoção e homenagens. O programa foi dedicado especialmente à atriz desde a abertura, com um Top 10 de 'Susanices', com falas marcantes de suas personagens nas novelas da Globo.

O programa relembrou a participação de Susana em Vestido de Noiva, novela de 1979, e em Amor à Vida, com a participação de Mateus Solano na bancada nesse momento, o Félix na novela. Ele brincou com a frase 'mami poderosa' e os dois relembravam momentos da gravação da novela.

A atriz citou como foi bom trabalhar com Vanessa Giácomo e, neste momento, Otaviano Costa disse que 'ela estava lá' e chamou um vídeo da atriz homenageando Susana. "Um beijo Susu, te amo muito minha amiga, você está arrasando aí no Vídeo Show", disse Vanessa. Depois, Paolla Oliveira também mandou uma mensagem elogiando Susana.

Ao fim do programa, o diretor Silvio de Abreu fez uma surpresa para a atriz e para o público: disse para ela que ela não vai mais fazer o Vídeo Show pois precisa dela para a novela porque 'não é possível que ela fique longe das novelas por muito tempo'.

Ele então revelou que Susana vai interpretar Cora, uma vilã, na próxima novela das 23h, cujo título será Os Dias Eram Assim, e adiantou que a novela se passa na década de 1970 durante a ditadura militar.

No último bloco, Otaviano deu flores à ela, e ela, com lágrimas nos olhos, disse: "Muito obrigada. Eu quero dizer que realmente foi a experiência mais difícil, porque eu sempre estive vestida, e aqui eu estava nua", disse.