Susana Vieira causa tensão na Globo por comentários sinceros

Susana Vieira não tem papas na língua e causa mal-estar na emissora. Foto: Reprodução/Globo

Susana Vieira tem causado tensão nos bastidores do Vídeo Show. Segundo a colunista Keila Jimenez, a Rede Globo não está gostando de alguns comentários que a atriz, que agora apresenta o programa, tem feito.

Durante uma edição do programa, Susana reclamou ao vivo sobre o horário de exibição do reality show SuperStar. "O programa é um pouquinho cedo demais. Gente, no domingo, a pessoa acorda um pouco mais tarde, tem aquele café da manhã com muita gente, sabe? O dia em que a empregada não vem e é você quem tem que servir. É um programa que merece a gente parar para ver tanto talento", disse a atriz.

Além disso, ela teria trocado o nome do escritor Walcyr Carrasco para Valdir Carrasco de propósito, tudo por conta de um desentendimento que eles têm desde a época de 'Amor à Vida'.

A atriz ainda disse que se recusou fazer a novela "Uga-Uga", de Carlos Lombardi, porque achou o nome do folhetim "muito feio". Ela também revelou que quando era mais nova gostava de "pegar cameraman". E ainda provocou: "Vão tirar a velha do ar? Claro que não".