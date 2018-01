Susana Vieira beija Joaquim Lopes no 'Vídeo Show'

Foto: Reprodução/Globo

Joaquim Lopes não para de passar por saias justas no Vídeo Show. Na edição desta quinta-feira, 8, ele teve que dar um beijo em Susana Vieira. O clima de despedida do penúltimo programa da atriz esquentou as coisas no estúdio.

"Eu queria dizer que eu e Susana Vieira estamos apaixonados. É química", disse o apresentador. Mas logo em seguida desmentiu: "Infelizmente isso não é verdade. A revelação é que infelizmente hoje é o penúltimo dia de Susana Vieira aqui no Vídeo Show."

Só que ela ignorou essa última parte. Susana fica olhando fixamente para Joaquim enquanto ele e Claudia Leitte fechavam o programa. Até que não se aguentou: "Vamos nos despedir?" Joaquim olha para Susana e depois para a câmera: "Até quinta-feira que vem, um beijo." A atriz fica olhando para ele e diz: 'Não, não é assim. Nós combinamos uma coisa lá dentro: um beijo."

Na foto abaixo é possível perceber que Claudia Leitte sentiu a saja justa e ficou meio desconfortável, fazendo uma dança para se distrair do momento:

Foto: Reprodução/Globo

E o moço não conseguiu escapar. Eles acabaram dando um beijo 'técnico' no programa. Assista à cena completa aqui.