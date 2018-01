Superstar estreia com mudanças; confira as novidades

Foto: Divulgação

A terceira temporada de SuperStar começa neste domingo, 10, e a primeira mudança será no horário da atração. O programa passa a ser exibido às 13 horas, logo após o Esporte Espetacular.

As bandas selecionadas entre as milhares que foram inscritas terão de convencer o público nos primeiros programas da temporada. Os quatros grupos que obtiverem os melhores resultados a cada dia estarão com vaga garantida na próxima fase, e as que chegarem a ter ao menos 70% de votos "Sim" terão direito a participar da repescagem, no quinto programa. Os votos serão feitos pelos telespectadores, através do aplicativo que pode ser baixado no site do programa, e também pelos jurados, cujos votos valem 7% no resultado final.

Uma das principais mudanças será a saída de Thiaguinho do trio de jurados, dando lugar a Daniela Mercury, que já passou seu recado aos participantes: "Pensem sempre positivo! Arrasem! Será incrível, e eu e toda a equipe estaremos lá para aplaudir.". Os outros dois jurados, Sandy e Paulo Ricardo, já são velhos conhecidos do programa. A apresentação fica por conta de Fernanda Lima e Rafa Brites.