Subestimada, Dayse vence prova no MasterChef e comemora saída de Ivo

Rivais, Marcelo e Dayse fizeram sinal irônico de carinho no episódio de terça-feira, 29 Foto: Reprodução/Band

Toda a torcida contrária dos adversários parece estar fortalecendo Dayse na reta final do MasterChef Profissionais. Criticada pelos demais concorrentes, a cozinheira está entre os três semifinalistas da competição, enquanto o favorito Ivo, seu ex-chefe em um restaurante paulista, foi eliminado no episódio de terça-feira, 29

Durante a degustação dos jurados, Marcelo chegou a dizer que "se essa mina ficar, é a maior roubalheira da face da Terra". "Na minha opinião, sai a Dayse. Não tem mais culhão pra ficar. Pelo amor de Deus, né? Não tem como, está horrível. Não tem técnica nenhuma", murmurou enquanto o chef Jacquin provava o prato da participante.

O Ivo era o meu Chef.... hoje ele saiu .... é estranho... mas ele é um grande Chef, sucesso aí fora. #MasterChefBR — Dayse Paparoto (@MChefDayse) 30 de novembro de 2016

O concorrente foi o melhor colocado na primeira prova do dia, tendo a oportunidade de escolher um dos ingredientes dos demais na prova de eliminação, focada na culinária surf and turf, que mistura carnes de animais marinhos e terrestres. Ele escolheu a carne bovina do tipo fraldinha para Dayse, explicando que queria dificultar a permanência dela e ressaltando que quer disputar a final com Dario.

Já cientes da rivalidade entre os colegas, Fogaça chamou Marcelo para provar o prato de Dayse, considerado melhor que o de Ivo e Dario. O concorrente disse que gostou e parabenizou a colega, para a qual fez uma reverência, chamada de falsa por um dos jurados.

finalmente descobrimos que a @PaolaCarosella não era tudo o que achávamos, ela não é perfeita, ela não é maravilhosa e ela pensa diferente. — Paola Carosella ⚡️ (@PaolaCarosella) 30 de novembro de 2016

Após, foi anunciada a eliminação do pernambucano Ivo, considerado um dos principais favoritos desde o início do realiy show. Chamado de machista por não ouvir opiniões de participantes mulheres, ele declarou torcer para Marcelo e Dario. Na saída, foi acompanhado por Paola Carosella até a porta - o que gerou críticas na internet. Em resposta, a cozinheira defendeu-se e disse não ser perfeita.