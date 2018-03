'Stranger Things' lança vídeo promocional em realidade virtual

Foto: Alberto E. Rodriguez/AFP

Os fãs de Stranger Things podem curtir de forma ainda mais intensa as emoções da série. Por meio Google Cardboard, os fãs podem assistir a um vídeo promocional em realidade virtual, ou seja, como se o telespectador estivesse inserido no cenário aterrorizante da produção. O aparelho potencializa os sentidos, mas é possível assistir sem o dispositivo.

Lançada há duas semanas, a série ganhou rápida popularidade. O enredo narra a história do desaparecimento do menino Will Beyers, em uma cidade pequena no interior do estado norte-americano de Indiana, e de sua mãe, Joyce Beyers (Winona Ryder), que busca por explicações em meio a acontecimentos sobrenaturais.

