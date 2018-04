'Stranger Things': assista ao vídeo que mostra os bastidores da 3ª temporada

A terceira temporada de 'Stranger Things' estreia em 2019, na Netflix. Foto: Curtis Baker/Netflix/Divulgação

Nesta sexta-feira, 27, a Netflix deu mais um gostinho da terceira temporada de Stranger Things para os fãs, que esperam ansiosamente pelos novos episódios – eles só vão estrear em 2019: um vídeo que mostra bastidores das gravações.

"De volta ao Mundo Invertido, nerds. Stranger Things 3 já está em produção", anunciou a Netflix, mostrando o encontro entre os atores que já participavam das duas primeiras temporadas e Jake Busey, Cary Elews e Maya Hawke, novidades no elenco.

De acordo com o vídeo, o encontro aconteceu no dia 20 de abril e foi nele que toda a equipe leu o roteiro da terceira temporada da série, que continua com o roteiro dos irmãos Ross Duffer e Matt Duffer.

Assista ao vídeo abaixo