Star Wars parabeniza Marvel por quebrar recorde de bilheteria

A presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, parabenizou a Marvel após o novo filme dos Vingadores ter quebrado um recorde que era de Star Wars Foto: Twitter/@StarWars

O filme Vingadores: Guerra Infinita quebrou recordes e se tornou o filme com maior bilheteria no seu primeiro final de semana de exibição nos Estados Unidos, arrecadando US$ 258,2 milhões (cerca de R$ 910 milhões) em três dias. O valor superou a marca de Star Wars: O Despertar da Força, que havia conseguido US$ 247 (aproximadamente R$ 870 milhões) na sua estreia em 2015.

Tanto Marvel quanto Lucasfilm são de propriedade da Walt Disney Company, o que significa que não há uma competição entre as empresas no quesito arrecadação. Prova disso foi a mensagem que a conta oficial de Star Wars no Twitter postou na segunda-feira, 30, uma 'passagem' do sabre de luz.

"De uma galáxia muito, muito distante...para os maiores heróis da Terra. Parabéns pela maior estreia da história", escreveu Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, parabenizando a Marvel em nome do estúdio. Na imagem, aparece o braço da personagem Rey passando seu sabre de luz para o Homem de Ferro.

Vingadores: Guerra Infinita também quebrou o recorde de bilheteria mundial, que pertencia a Velozes e Furiosos 8. O filme já está em cartaz nos cinemas brasileiros e a continuação, ainda sem nome definido, tem estreia marcada para o dia 4 de maio de 2019.

