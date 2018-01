Sr. Sulu será primeiro personagem gay de Star Trek

Foto: Reprodução/Paramount

O filme Star Trek: Sem Fronteiras estreia no Brasil em setembro deste ano e vídeos e imagens promocionais do longa já circulam na internet há algum tempo. A novidade é que Hikaru Sulu, interpretado por John Cho, é gay.

De acordo com o jornal australiano Herald Sun, Cho estava na Austrália para promover o filme ao lado dos colegas de elenco Chris Pine, Zachary Quinto e Karl Urban e revelou a informação durante uma entrevista ao jornal. O marido e a filha do personagem vão aparecer no longa.

Uma das razões da orientação sexual do personagem foi George Takei, que interpretava Sulu na série clássica: Ele se assumiu como homossexual só depois de muito tempo. Na época, ele disse que "se quisesse trabalhar, precisaria manter isso em segredo".

Cho ainda disse ao Herald: "Eu gosto da abordagem, que não é para fazer disso algo grande, é para onde eu espero que estejamos evoluindo como espécie, não politizando orientações pessoais".

Star Trek: Sem Fronteiras estreia em 1º de setembro deste ano, e marca o aniversário de 50 anos da franquia. A série que originou os filmes foi ao ar no canal americano NBC pela primeira vez em 1966.

Assista ao trailer: