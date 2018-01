Spotify cria playlist de personagens marcantes da história das novelas

O que você acha que Nazaré Tedesco ouviria no Spotify? Foto: Gianne Carvalho / Globo

Você já se perguntou quais seriam as playlists no Spotify dos personagens de novelas mais marcantes? Agora é possível saber isso graças a uma parceria da Som Livre, braço fonográfico da Globo, e a empresa de streaming de música.

Vinte e sete personagens importantes da história das novelas da emissora tiveram seus perfis musicais traçados para poder compor uma playlist que mais combinasse com cada um deles.

Ao acessar o link disponibilizado pelas duas empresas, o Spotify analisa os hábitos de escuta do usuário e cruza com o perfil mais parecido dentre os 27. Assim, cada um poderá saber se seu gosto musical é mais parecido com o da Carminha de Avenida Brasil, o da Nazaré de Senhora do Destino, ou ainda ao da Odete Roitman de Vale Tudo.

Personagens marcantes da história das novelas da Globo agora possuem playlist no Spotify Foto: Rede Globo

