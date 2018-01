Spoiler de 'Game of Thrones': ator revela o verdadeiro nome de Jon Snow

Sétima temporada irá mostrar o real nome de Jon Snow Foto: Helen Sloan/HBO

Um dos grandes mistérios sobre Game of Thrones acaba de ser revelado, antes mesmo da estreia de sua sétima temporada: o nome verdadeiro do personagem Jon Snow (Kit Harington).

Publicaram no Reddit um trecho de uma matéria da revista Empire, na qual consta a informação, que vem sendo especulada há anos pelos fãs da série. E quem antecipou a novidade foi o ator Isaac Hempsted Wright, intérprete de Bran. Confira:

"Como vimos no último episódio da sexta temporada, o poder psíquico de viagem no tempo de Bran (Isaac Hempsted Wright) revelou a verdadeira natureza do nascimento de Jon e seu verdadeiro nome: Jaehaerys Targaryen. 'Bran está agora nessa situação precária em que restam só ele e Meera (Ellie Kendrick) e ele tem toda essa informação que pode mudar a história toda', diz o ator Isaac Hempstead Wright. E isso não é apenas sobre Jon. 'Ele sabe a origem dos White Walkers também'."

A sétima temporada de Game of Thrones tem estreia mundial marcada para o dia 16 de julho.