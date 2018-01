Conheça ator que vai dar vida a Sheldon em spin-off de 'The Big Bang Theory'

Iain Armitage vai interpretar Sheldon em spin-off. Foto: REUTERS/Mike Blake | twitter.com/IainLoveTheatre

O spin-off de The Big Bang Theory, que vai contar a vida de Sheldon desde a infância, está tomando forma. O ator que vai interpretar o personagem quando criança é Iain Armitage, segundo a Variety. Iain participa de Big Little Lies, nova série da HBO. Na série, ele interpreta Ziggy.

Ainda de acordo com o site, a mãe de Sheldon, Mary Cooper, pode ser interpretada por Zoe Perry, e a produção executiva da nova série ficará por conta do próprio Jim Parsons, que dá vida ao protagonista em TBBT. Os responsáveis pelo desenvolvimento do projeto seriam Chuck Lorre e Bill Prady, cocriadores de The Big Bang Theory.

A CBS e a Warner não comentaram sobre a existência de um piloto, mas os rumores são que o spin-off vai acompanhar a infância de Sheldon no Texas, ao lado de seu irmão mais velho George, sua irmã gêmea Missy, a mãe Mary e o pai George, um alcoolatra que não é presente na vida dos filhos.