Sorocaba é confirmado como um dos investidores do 'Shark Tank Brasil'

Foto: Cade Fernandes

O cantor Sorocaba, da dupla sertaneja Fernando e Sorocaba, é o primeiro nome confirmado como investidor do reality show Shark Tank Brasil - Negociando com Tubarões. Previsto para estrear no dia 13 de outubro, o programa será transmitido na Sony e terá 13 episódios.

Além de ser um cantor de sucesso, Sorocaba também administra as carreiras de outros artistas, como as duplas Thaeme e Thiago, Marcos e Belutti, Milionário e Marciano, e os cantores Lucas Lucco e Luan Santana.

O programa, produzido pela Floresta Produções em parceria com a Sony, coloca empreendedores frente a frente com potenciais investidores que podem alavancar seus projetos com dinheiro. Para isso, eles precisam convencer os 'tubarões' com boas estratégias de apresentação.