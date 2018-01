Sophie Turner conta que foi difícil atuar com Maisie Williams por conta da amizade entre elas

As intérpretes de Arya Stark e Sansa Stark são amigas há anos. Foto: Helen Sloan/HBO

Os fãs de Game of Thrones sabem que a atual temporada está cheia de reencontros. O episódio do último domingo, 6, marcou a reunião de Arya (Maisie Williams) e Sansa (Sophie Turner), que não apareciam juntas desde a primeira temporada. Porém, as atrizes revelaram que não foi tão fácil assim fazer a cena por conta da forte amizade entre elas - elas são grandes amigas há anos.

"Nossa primeira cena juntas foi a cena da reunião e nós erramos tantas vezes. Nós não conseguíamos manter uma expressão séria! Nós somos muito próximas, mas nós temos apenas o lado divertido, nunca o lado do trabalho. Eu fiquei nervosa, me deixou muito receosa. É como atuar na frente da sua mãe: quando alguém próxima está te assistindo, você não se sai tão bem", disse Sophie ao Entertainment Weekly.

Maisie acredita que é um desafio positivo contracenar com a amiga. "Em longo prazo, eu acho que nos beneficia, porque nós conseguimos atuar uma com a outra de forma mais livre. Nós não ficamos com medo de fazer as coisas uma com a outra, porque nos sentimos confortáveis", comenta.

Sophie ainda lembrou do momento em que soube que iria contracenar com Maisie na sétima temporada. Ela estava no set de filmagem quando recebeu o roteiro em seu celular. "Eu estava em um canto, rolando a tela do meu celular, e fiquei tão surpresa com o encontro de Bran, Sansa e Arya novamente. Eu então gritei: 'Ahhhh!', e todo mundo que estava lá perguntou: 'O que foi?', e eu abracei Maisie e a levantei, dizendo: 'Você acredita? Isso é incrível!'".