Sophie Charlotte apresenta seu filho Otto no 'Programa do Jô'

Sophie Charlotte no 'Programa do Jô'. Foto: Reprodução/Gshow

Na última segunda-feira, 21, Sophie Charlotte foi uma das convidadas do Programa do Jô e levou um companheiro muito especial: seu filho Otto, de sete meses. O apresentador ficou muito feliz com a presença do pequeno no palco. "Eu adoro bebê. Eu fico doidinho. Que coisa mais bonitinha", disse.

O pequeno ficou bastante confortável no programa, e pareceu gostar muito de Jô quando agarrou o dedo do apresentador com força e o olhou fixamente. "O Otto é de muita luz. Quando eu comecei a sair com ele para passear, por mais que eu quisesse ser discreta... Ele sorri e puxa papo com todo mundo! [A chegada dele] foi um convite para eu puxar papo com estranhos", disse Sophie no programa.

Durante a entrevista, Jô disse que ficou muito feliz por Otto estar no palco e disse: "Ele gostou do tio Jô!". O apresentador ainda elogiou a atriz e disse que, apesar da diferença de idade entre os dois, eles têm uma "amizade de alma". Jô ainda destacou a inteligência e senso de humor da atriz, que respondeu: "Vou chorar, estou cheia de ocitocina", referindo-se ao hormônio liberado no corpo de mulheres após a gravidez.

Depois, os dois falaram sobre os trabalhos da atriz e Jô revelou que gostaria que eles trabalhassem juntos. "Eu espero poder fazer uma peça com você", disse o apresentador. "Está feito e aceito o convite", respondeu Sophie.

Otto segurando a mão de Jô. Foto: Reprodução/Gshow