Sony abre inscrições para o reality 'Shark Tank Brasil'

Cena da sétima temporada do programa nos Estados Unidos Foto: Sony/Reprodução

O canal Sony abriu inscrições para o reality show Shark Tank Brasil - Negociando com Tubarões, programa que dará a oportunidade a empreededores brasileiros de fechar negócios com grandes investidores do País. Clique aqui para acessar o formulário de inscrição, válido até o dia 25 de julho e que necessariamente deverá incluir um vídeo que resuma em três minutos o projeto do candidato.

Outro meio de inscrição é pelo LinkedIn. O participante deverá escrever um artigo abordando a trajetória pessoal, profissão atual e o histórico no mundo dos negócios, e publicá-lo na rede social com a hashtag #SharkTankBR. Os dez melhores textos serão indicados ao processo seletivo que definirá os os escolhidos do programa.

Nos Estados Unidos, a atração está na sétima temporada, que será reprisada pelo Canal Sony a partir de 7 de julho, às 21h das quintas-feiras. A edição brasileira tem previsão para estrear na emissora em outubro.