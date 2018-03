'Síria em Fuga', documentário indicado ao Emmy Internacional, será exibido na GloboNews

Foto: Divulgação/Globo

Documentário indicado ao Emmy Internacional de Jornalismo na categoria Atualidade, Síria em Fuga, será reexibido na GloboNews neste sábado, 13, às 21h.

O longa mostra que, ao longo de quase cinco anos de guerra civil, um terço da população síria precisou abandonar suas casas para fugir da violência que provocou centenas de milhares de mortes. O jornalista Gabriel Chaim mostra que cerca de sete milhões de pessoas fugiram para outras regiões do país ou para o exterior.

Os vendecdores do Emmy serão anunciados no dia 21 de setembro, em cerimônia no Lincoln Center, em Nova York.