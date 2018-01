Simone e Maraíra: Ana Maria Braga erra nome de dupla sertaneja e gafe vira piada nas redes sociais

Simone e Simaria foram convidadas do 'Mais Você' desta terça-feira, 3, mas Ana Maria confundiu o nome da dupla. Foto: Globo/ Raquel Cunha

Quem assistiu ao Mais Você na manhã desta quarta-feira, 3, pôde curtir a presença de Simone e Simaria no programa - e também ver que saber os nomes das cantoras sertanejas da atualidade pode não ser tão fácil assim.

Ana Maria Braga chamou a dupla para cantar e, ao anunciá-las, disse: "Simone e Maraíra", sendo imediatamente corrigida por Louro José, que gritou "Simaria". A dupla riu discretamente e começou a cantar Loka, novo single em parceria com Anitta.

com vcs Simone e MARAÍRA HAHAHAH... pic.twitter.com/WGd7h8XFkp — Alessandro (@_lessandro13) 3 de maio de 2017

Nas redes sociais, porém, a gafe da apresentadora não passou batido - o assunto já é um dos mais comentados no Twitter brasileiro.

E muita gente se identificou com a apresentadora - afinal, pode ser um pouco difícil saber os nomes de todas as estrelas do 'feminejo' atual.