Simone de Beauvoir ganha homenagem na TV

O documentário Simone de Beauvoir - Uma Mulher Atual retoma momentos importantes da vida de um dos maiores ícones do feminismo, por meio de imagens de arquivo, textos e depoimentos da própria Simone e de pessoas próximas à filósofa. Nesta quinta-feira, 14, serão completados 30 anos de sua morte, e o canal Curta! a homenageará com a exibição do filme às 20h.

No restante da semana, a programação também trará material artístico, como o episódio inédito da série Blues, dirigido por Clint Eastwood e que conta com imagens e entrevistas históricas, como performances ao vivo de Ray Charles e Dave Brubeck, além da série Grupo Corpo - Repertório, a respeito das cominações rítmicas e timbrísticas em torno do número 21, que dá nome ao episódio, e os bastidores do espetáculo criado em 1992 pelo grupo.

O material biográfico também recebe destaque, com a exibição de três filmes curtos, entre eles Angeli 24h, sobre a obssessão que o cartunista tinha pelo seu trabalho, e do longa Marighella, que traça um perfil histórico e afetivo do guerrilheiro considerado o principal inimigo da ditadura brasileira, dirigido por sua própria sobrinha, Isa Ferraz.

A ficção também ganha espaço, com Nome Próprio, filme de Murilo Salles estrelado por Leandra Leal, que traz a história de uma escritora que cria uma compulsão por escrever em seu blog que acaba ficando cada vez mais isolada do mundo.

Confira abaixo os destaques da semana no canal:

Blues - Episódio Piano Blues- segunda, 11, às 22h15

Grupo Corpo - Repertório - Episódio 21 - terça-feira, 12, às 23h05

Thomaz Farkas, Brasileiro; Booker Pittman; Angeli 24h (em sequência) - quarta-feira, 13, às 20h

Nome Próprio - quarta-feira,13, às 22h

Simone de Beauvoir - Uma Mulher Atual - quinta-feira,14, às 20h

Marighella - sexta-feira, 15, às 22h

